欣興今年營運回溫 法人估全年EPS 4.9元

欣興（3037）營運受惠於AI與HPC需求強勁，高階ABF載板市場持續復甦中，法人機構認為，持續看好欣興營收將隨GB200放量明顯成長，毛利率亦將從谷底復甦，預估今年每股獲利（EPS）成長至4.9元。

法人機構認為，欣興楊梅廠原先CPU大客戶需求普通，因此，已逐漸將部分產線移予其他客戶使用，有利於產能利用率提升，光復廠主要供應美系GPU大客戶資料中心相關產品，隨著良率逐步改善，欣興整體毛利率可望逐步轉佳，過往對於財務預估的不確定性將逐步消除。

整體而言，持續看好欣興營收將隨GB200放量明顯成長，毛利率亦將從谷底復甦，預估今年營收1,355億元，年增17.5%，毛利率15.4%，稅後純益74.9億元，年成長47.5%，EPS成長至4.9元，且具上修機會。