盛群法說會／估第2季業績表現應可優於首季

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於29日召開法說會，該公司表示，第2季業績表現應可優於首季。

盛群28日已先公布財報，首季合併營收為7.6億元，季增9.9％，年增71.5％，連續四個季度回升，歸屬母公司業主淨利為9,048.9萬元，季增幅度高達33.97倍，同時也優於去年同期虧損局面，每股純益為0.4元。

盛群首季的平均銷貨天數為226天，相較於去年同期的超過500天與前一季的330天，已明顯縮短。

針對關稅議題，盛群提到，該公司的MCU很少直接出貨到美國，由於現在相關問題還不明朗，大部分客戶都還在觀望，採取「一動不如一靜」的態度去應對，等情勢較為明朗，才可能有較明確的因應方式。同時也有部分客戶則是為了搶90天內的寬限期而拚命拉貨，因此目前看來該公司第2季業績可望優於首季，但下半年則仍未知，需視關稅議題的結果而定。