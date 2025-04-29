力成法說會／第1季純益季減22.9%探八季低點 EPS 1.58元
封測大廠力成（6239）29日召開法說，並公布第1季財報，稅後純益11.75億元，季減22.9%，年減32.4%，探近八季低點，每股純益1.58元。
力成第1季合併營收154.94億元，季減9.4%，年減15.5%，毛利率17.1%，季減1.2個百分點，年減0.4個百分點，營益率10%，季減1.7個百分點，年減1.2個百分點。
力成財務長沈俊宏指出，第1季受到工作天數減少，加上淡季因素影響，NAND與DRAM營收均較前季下滑，加上匯兌收益不如前一季，使獲利減少，整體符合預期。
力成執行長謝永達進一步說明，第1季NAND Flash需求明顯減緩，SSD客戶因先前已備貨庫存，需求明顯降溫。
從服務來看，力成第1季封裝營收占69%、SiP/模組8%、測試23%。從產品別來看，DRAM 21%、NAND 24%、SiP/模組8%、邏輯47%。
從各應用市場來看，力成第1季通訊營收占23%、運算22%、消費性電子28%、車用電子15%、AI 10%、產業2%。
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