馬斯克贊聲面板級封裝 友威科、鑫科強勢封閉跳空缺口

業界傳出，馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX要求協力廠擴大建置面板級封裝生產線，以因應其後續低軌衛星所需高整合晶片需求，激勵友威科（3580）、鑫科（3663）29日聯袂漲停鎖死，且漲停排隊買單皆超過萬張，東捷（8064）亦放量飆升7.84%、收39.9元，站上5日線。

供應鏈透露，SpaceX正委託東南亞封測廠以面板級封裝整合射頻IC、類比IC等晶片，藉此強化晶片散熱，以因應日後SpaceX低軌衛星上太空後的需求，預計最快今年底至明年初進入產線驗證階段，未來有望被其他大廠導入應用。

隨著全球科技業陸續聚焦面板級封裝（PLP）技術，市場對相關設備的需求上升，可望帶動東捷、友威科、鑫科等台灣設備廠出貨，營運有望進一步受惠。

其中，友威科股價日前已封閉4月2日後的跳空缺口，29日更帶量快攻漲停75.4元鎖死，成功收復季線。友威科近年強攻設備產品，在半導體封裝FOPLP（扇出型面板封裝技術）製程上，率先全球推出panel type蝕刻設備，較過往wafer type產能更大，產品單位耗能及製造成本更低，並已取得業界實績。

另，鑫科同樣強鎖漲停57.7元，順利封閉4月2日後的跳空缺口。鑫科近年轉型效益逐步顯現，目前主要業務包含濺鍍靶材（應用於面板、半導體）、貴金屬材料加工買賣，以及新興的FOPLP載板與半導體零組件洗淨服務。未來成長動能關注FOPLP市場發展速度，以及公司在該領域的獨占性與產能擴充能力。