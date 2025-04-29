馬斯克目標明年機器人產量增十倍 這六檔攻漲停

特斯拉執行長馬斯克宣布5月起淡出川普政府效率部職務，專注特斯拉經營，而特斯拉在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍。機器人概念股先前跌勢慘重，在一陣整理沉澱後，29日出現漲勢，上銀（2049）、大銀微系統（4576）一舉衝上漲停，台灣精銳（4583）、穎漢（4562）、新漢（8234）、和椿（6215）也漲停亮燈。所羅門（2359）上漲逾8%，盟立（2464）、羅昇（8374）、和大（1536）、宸曜（6922）、聰泰（5474）、IKKA-KY（2250）、鈞興-KY（4571）等上漲逾5%。

馬斯克對發展機器人深具信心，28日在X平台發文寫道，機器人將在五年內技壓最出色的外科醫生。由於人類無法達到手術所須的速度和精準度，他旗下的腦機介面公司Neuralink動用機器人來植入腦機電極。

在首季財報會議中，馬斯克表示，今年底前會有數千台Optimus人形機器人投入特斯拉工廠運作，並在不久後，達到每年量產數百萬台的規模。

與特斯拉關係最為密切的和大盤中漲幅逾4%，和大集團董事長沈國榮表示，已接獲特斯拉邀請，將投入人形機器人關節關鍵零組件行星減速機的生產行列，相關產品已送樣，預計6月底完成測試。另外也將切入人形機器人的軸部（骨骼），集團並將成立「機器人事業部」，專攻人形機器人。

上銀擁有人形機器人關鍵零組件如諧波減速機、交叉滾柱軸承、滾珠螺桿等量產能力，有望於明年提出機器人機電整合解決方案，搶攻人形機器人商機，機器人營收占比可望由去年的8%，到今年成長至10%以上。

另外，美國總統川普加徵關稅將促使廠商轉移生產基地到美國，由於美國人力成本較高，「美國製造」中自動化將成為各業者積極推動的方向，預期會帶動相關機械設備及關鍵零組件的需求，上銀對此樂觀看待。面對美國對等關稅政策，上銀表示，目前美洲市場約占上銀整體營收的6%，亞洲占63%，歐洲占23%；單以美國而言，比重不到4%。

機器人概念股今同時大漲，上銀、大銀微系統、台灣精銳、穎漢、新漢、和椿都漲停亮燈，所羅門上漲約8%，全球傳動（4540）、直得（1597）盤中漲幅逾7%，羅昇、鈞興-KY、盟立、宇隆（2233）漲幅逾5%。