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網通三連飆！訊舟點火3強亮燈、這檔搭亞馬遜衛星高飛

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

網通產業近期受到5G技術發展、AI應用擴展及全球貿易戰渾沌不明影響，市場資金關注度提升，早盤訊舟（3047）量價齊揚觸及漲停，激勵易通展（6241）、康全電訊（8089）、台揚（2314）接力亮紅燈，智邦（2345）也一路開高走高，整體通信網路族群已進入第三天漲勢。

訊舟近三日遭外資連續賣超計1,440張，但股價卻連三天剽悍強攻，29日盤中爆量閃紅燈、觸及24.95元，持續上方季線邁進。

訊舟近年積極轉型，從消費性網通市場，轉向物聯網相關智慧解決方案，近期在日本市場頗有斬獲，推升營運表現。2024年營收每股賺0.51元、擬配息0.3元，2025年第1季營收12.7億元、年增32.5%。

訊舟的 EDIMAX 品牌目前貢獻營收占比約一成，美國市場也有布局，市場關注近期美國政府調查 TP-LINK，友訊（2332）、訊舟等網通品牌可望受惠。

智邦29日帶量走高逾6%，近一周股價已彈升逾兩成。受惠 AI 加速器與高階網路交換器需求成長，第1季營收427.5億元創新高，年增126.8%、季增21.2%，法人估，第2季約與第1季相當。

此外，亞馬遜（Amazon）的 Kuiper 計畫，28日將第一批衛星送入地球的低空軌道，這是迄今亞馬遜試圖要建立太空商用廣播網際網路連線，跨出的最大一步。而亞馬遜的 Kuiper 計畫可能影響網通設備市場，進一步推動智邦的成長。

營收 網通設備

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