揚智私募引進大宇資 市場按讚 股價爆量大漲

揚智科技（3041）私募引進策略性投資人大宇資（6111），市場按讚。揚智29日早盤開高走高，一度攻上漲停價29.6元，至11時左右，漲幅約6%，並爆出逾9,000張大量，成為今日台股盤面焦點之一。

市場分析認為，揚智今天爆量走揚，主要來自於大宇資集團透過旗下子公司「宇全智聯」策略性入股的激勵效應。

大宇資擴大布局內容產業與智慧硬體整合，28日公告旗下宇全智聯斥資約5億元，取得揚智約16.51%股權，市場視為雙方跨界結盟的重要訊號。此舉不僅提升揚智在數位娛樂與家庭媒體平台領域的合作機會，也為其未來營運注入想像空間。

揚智科技長期深耕數位機上盒系統單晶片（SoC）市場，客戶涵蓋多家國際電信與廣電業者。隨著全球OTT平台持續擴展，揚智旗下高效能、高整合度的SoC產品需求穩定成長，公司也積極拓展東南亞、印度等新興市場。

法人指出，揚智正積極轉型，加上引進策略投資人，有望為公司帶來更多正面助力，若後續雙方在產品整合或新事業開發上能提出具體進展，將為揚智帶來更明確的成長動能。