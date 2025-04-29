達發第1季EPS 4.36元 信義0.12元

經濟日報／ 記者李孟珊陳美玲／台北報導

聯發科旗下達發（6526）昨（28）日公告今年第1季財報，單季獲利7.3億元，季增16.06%、年增78.05%，每股純益4.36元。展望今年，深耕人工智慧物聯網（AIoT）及網通基礎建設IC設計，涵蓋藍牙、衛星通訊、光通訊等領域，可望跟著母公司聯發科在邊緣AI浪潮下受惠。

達發表示，首季主要成長動能來自客戶因應關稅議題提前拉貨，藍牙音訊旗艦晶片第1季出貨，及歐美客戶營收貢獻提升，將持續動態調整策略應對市場變化。

達發指出，持續專注提升各產品線競爭力，並關注全球市場變化，確保在市場波動下維持穩健成長動能。並努力將2025年的毛利率控制在48%至52%水準。

信義房屋昨日公告首季財報營收22.12億元、年減30%，稅後純益0.91億元、年減80.2%，每股純益0.12元；董事會並決議發行無擔保普通公司債、發行額度不超過50億元。

信義董事會昨天決議發行不超過50億元額度的無擔保普通公司債，用於償還銀行借款或充實營運資金；今年擬配發現金股利1.8元。

信義房屋今年預計有總銷約28億元「信義嘉品」自建案交屋。

公司債 財報 達發

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