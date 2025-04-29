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AES 看旺鋰電池需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）營業報告書出爐，持續看旺BBU業務。AES董事長宋福祥指出，資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能，公司在此市場的新客戶取得具體進展，預期今年度鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池的銷售量及占比將逐步提升。

AES將於5月28日舉行股東會。展望後市，宋福祥指出，在動力電池產品方面，目前以高功率的輕量型電動載具鋰電池模組的設計、生產和銷售為主，輕量型電動載具市占穩定成長中，隨著環保意識增加，輕量型電動載具市場可望持續成長。

宋福祥表示，隨著5G基地台的布建、AI的快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業儲能系統電池模組的需求，其中，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢。

資料中心因人工智能快速發展，急速拉升對電力的需求而成為備用電源下階段成長的主要動能。

5G 電池模組

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