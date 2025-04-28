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力積電鋁製程 客戶搶下單

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠力積電（6770）營運報捷，隨美系代工客戶積極撤出大陸，使得台灣成為大陸以外全球半導體成熟製程代工最具競爭力的區域，力積電12吋鋁製程代工持續吸引大型歐美日客戶，並在矽中介層、氯化錠等新興領域與多家大型知名企業合作．待生產線上投產，將會挹注業績表現攀升。

力積電將於5月27日舉行股東常會，董事長黃崇仁在最新出爐的營業報告書中指出，地緣政治影響下，各國對半導體自製需求大幅提升，台灣半導體業者的經驗和技術成為各國取經的對象，力積電與印度塔塔電子的合作，便是一個很好的例子。

黃崇仁表示，隨著印度成為繼大陸之後，全球經濟成長最迅速的區域，力積電將會擴大與塔塔合作，協同台、美、日客戶聯手進軍印度半導體市場。

此外，力積電會深化與國際一線大廠的合作，透過與全球領先的半導體企業建立戰略合作夥伴關係，集團將滿足不同區域，壯大市場占有率。

黃崇仁強調，為了避免與大陸同業低價競爭，力積電已積極轉型至AI相關產品線，2019年起即著手開發整合邏輯製程與記憶體的Wafer on Wafer（WoW）3D堆疊技術，提供高頻寬、低功耗的邊緣Al解決方案，目前WoW 3D堆疊技術已完成開發，並獲得多個國際大廠採用及試產，未來銅鑼新廠擴充將以WoW 3D代工業務為主軸，以因應AI應用爆發性成長的市場需求。

力積 半導體 印度

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