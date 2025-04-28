元晶 太陽能轉單來了

太陽能模組廠元晶（6443）海外業務傳捷報，受惠美國川普政府對東南亞四國施加超高關稅，元晶昨（28）日證實，已接到許多美國客戶洽詢合作的機會，轉單效應有望成真，對未來營運有正向幫助。

美國商務部日前公告東南亞四國（馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南）太陽能產品最終反補貼關稅，稅率最高達3,521%，為全球太陽能產業投下一枚震撼彈，台廠因具備產能與技術，市場認為最有機會獲得轉單。

元晶執行副總經理廖偉然昨日指出，美國對東南亞四國課徵高關稅對於台灣製造的意義，除美國商家近期詢問合作機會增加之外，短期東南亞模組傾銷台灣的情況有可能增加；長期來看，東南亞純製造的成本很可能會被拉高。

據悉，美國去年太陽能發電安裝量高達50GW（10億瓦），是全球第二大市場，僅次於大陸。在美國商務部終判出爐之前，東南亞四國一直是美國太陽能模組的主要來源，如今東南亞四國出貨到美國的優勢褪去，對台廠是一大利多，甚至被業者認為是千載一遇的機會，後續轉單效益值得期待。

台灣內需市場方面，廖偉然指出，期望賴政府能針對海外低價來台傾銷的太陽能產品進行像美國一樣的雙反及反規避審查，協助確保台灣不會陷入此高關稅的倒貨或協助規避及走私的國家。

元晶為台灣太陽能電池及模組大廠，以太陽能電池製造起家，跨入模組製造領域，專注生產高效率與高品質結晶矽太陽能電池、模組及太陽能廠建造與營運。