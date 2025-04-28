東科第1季EPS 2.5元 鈺太2.05元

經濟日報／ 記者陳昱翔尹慧中／台北報導

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（28）日公布首季稅後純益1.93億元，為同期新高，季增19.8%，年增4.7%，每股純益2.5元。公司表示，積極評估第三地設廠。

展望後市，東科表示，川普關稅政策一日數變， 品牌客戶觀望靜待政策明朗，本季逢出貨淡季，出貨會重新調整生產排程。同時，該公司也將修正先前越南二廠提案，改評估到馬來西亞等地設廠，待各國確定稅率後再落實，公司成長動能依舊強勁。

聯發科旗下MEMS麥克風廠鈺太（6679）昨（28）日公布首季歸屬母公司淨利1.11億元，季減0.9%，並較去年同期衰退27.5%，每股純益2.05元。鈺太昨天股價漲1.5元、收221.5元。

每股純益 馬來西亞

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