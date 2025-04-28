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邁達特財報／首季合併營收47.2億元 EPS 0.3元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

邁達特（6112）28日董事會通過114年第1季合併財務報告，合併營收為47.2億元，約與去年同期持平；歸屬於母公司業主淨利為5,591萬元，每股稅後純益0.3元。而本期淨利較去年同期減少的主因，乃去年業外轉投資公允價值帳面價值較高，以及增持德鴻科技股份，會計處理上產生一次性轉列收益等因素，造成去年基期較高所致。

邁達特總經理施建成指出，近期國際局勢不確定性升高，地緣政治風險加劇，雖對企業構成挑戰，卻也加速企業在數位轉型、資安升級及供應鏈安全上的投入。在風險意識提升與供應鏈安全需求驅動下，資安需求將持續攀升，進而為資服業者帶來顯著成長機會。此外透過雲端遷移，可提升 IT 資源的彈性運用，並藉由 AI 導入實現流程優化與效率提升，可協助企業有效降低未來營運風險。

在AI需求導入方面，台灣AI平台成長力道強勁，據IDC預估， 2024年到2028年台灣相關市場規模將從8,830萬美元成長至2.35億美元，複合成長率達 27.7%。邁達特擅長雲地整合，無論是採用公有雲AI或自建私有雲AI，都能為企業打造一站式最佳實踐，可有效協助企業突破AI準備度不足和缺乏部署經驗等技術瓶頸。

AI 資安

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