新日興首季每股賺1.13元創5季新低 去年擬配息6元
軸承大廠新日興今天公布第1季財報，營收新台幣28.05億元，季減14.7%，年減2.9%；歸屬母公司淨利2.15億元，季減28%，比去年同期衰退31.5%，單季每股純益1.13元，創下近5季新低。
法人表示，新日興去年營運基期墊高，新開發案預計要到明、後年才會有比較明顯的貢獻，估計新日興今年營運成長幅度溫和；不過市場聚焦蘋果積極籌劃推出摺疊手機，如果成真，新日興可望成為大贏家之一。
新日興今天董事會通過去年每股擬盈餘分配現金股利3元，以及資本公積發放現金3元，合計現金股息6元；對照新日興去年每股純益7.15元，股利配發率約83.9%。以今天收盤股價184.5元換算，現金殖利率約3.25%。
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