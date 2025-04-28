資通自結3月純益年減42.3% 每股0.31元
資訊服務商資通（2471）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，28日應主管機關要求公告最新自結數，3月自結稅前盈餘與稅後純益均為1,500萬元，年減42.3%，每股純益0.31元。
資通28日股價上沖下洗，終場上漲1.03%或0.7元，收在68.9元。資通專注於系統整合及相關軟體開發與維護，以工商系統整合為最大宗，占比近6成，工廠自動化MES系統為目前營運主力，看好AI發展將帶動智慧製造商機。
展望今年，資通看好電動車、AI伺服器等產業發展，將帶動智慧製造商機，今年營運成長動能將來自工商系統綜合業務及智慧製造MES系統。
資通第1季合併營收2.03億元，年增23.13%。去年稅後純益1.57億元，雖然年減9.25%，但獲利僅次於2023年、為歷史次高，每股純益3.33元。
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