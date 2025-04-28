群創股東兩主權基金大減碼 鴻家軍也開始出脫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）最新股東會年報揭露挪威主權基金與新加坡政府基金持股大縮水之際，2022年退出群創董事會，但先前「一股未賣」的大股東鴻海（2317）集團也開始賣股了。鴻海集團持有群創股票最多的鴻揚創投開出賣群創股票第一槍，市場關注後續鴻海母公司、鴻準（2354）、華準投資等「鴻家軍」持股動向。

鴻海集團在群創2003年成立之後，透過母公司鴻海、鴻揚創投、鴻準、華準等公司持有群創股票，鴻海集團創辦人郭台銘也以個人身分持股群創，成為大股東之一。

2003年出資一半創立群創、2023年被擠出群創前十大股東的郭台銘，也因群創大股東普遍減碼持股，群創最新年報資料顯示，郭台銘重回前十大股東，持股比率為0.75%，共持有5,999萬5,280股，名列第九大股東。

2022年群創董事改選，鴻海集團全面撤出董事會，當時震驚市場，「鴻海集團開始要賣群創股票」的說法也隨之甚囂塵上，惟鴻海集團退出群創董事會初期仍「一股未賣」，讓市場安心不少。不過，群創最新股東會年報揭露的資料當中，鴻海集團持股開始鬆動。

鴻海集團持有群創股票最多的是鴻揚創投。群創去年股東會年報資料顯示，鴻揚創投持股比重為1,67%，持有1億5,158萬3,570股。

若鴻揚創投經歷群創去年現金減資12%而一股未賣，持股數應為1億3,339萬3,542股。

惟群創最新股東會年報資料揭露，鴻揚創投持股1億3,039萬3,541股，持股比重1.63%，意味鴻揚創投開始賣出群創持股，但仍居第二大股東。

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