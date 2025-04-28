群創股東 兩主權基金大減碼 市場：看淡面板市況

群創（3481）將於5月7日召開股東常會，最新前十大股東名單出爐，挪威主權基金、新加坡政府基金等兩大國際重量級主權財富基金大減碼，分別砍31.9%與28.5%持股，退居第八與第十大股東。

挪威主權基金與新加坡政府基金分居全球最大與第五大主權財富基金，選股標的多以能提供穩健報酬、長期經營為主。兩大基金大舉減碼群創持股，引發市場憂心看壞面板市況，提前「腳底抹油大砍倉」的疑慮。

其中，最受關注的是挪威主權基金持股動態。根據群創2024年股東會年報，託管挪威主權基金的花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶持股1億1,735萬1,661股（逾11.7萬張），持股比率為1.29%，當時居第四大股東。

群創去年辦理現金減資12%，使得股東持股數隨之減少，若挪威主權基金一股未賣，現金減資後持股應有1億326萬9,462股。

惟根據群創最新上傳的今年股東會年報資料，挪威主權基金持股7,027萬9,581股，顯示其大賣3,298萬9,881股，相當於砍倉約31.9%，不僅持股跌破10萬張大關，持股比率也跌破1%、降至0.88%，退居第八大股東。

新加坡政府基金則由花旗（台灣）託管新加坡政府基金專戶持股群創。群創2024年股東會年報顯示，該專戶持有9,174萬6,766萬股，為第九大股東，持股比率1.01%。

若新加坡政府基金在群創去年現金減資12%後一股未賣，持股數應有8,073萬7,154股，惟群創最新年報顯示，新加坡政府基金持股降至5,772萬8,107股，等於賣出2,300萬9,047股，減倉約28.5%，持股比率降為0.72%，退居第十大股東。

業界分析，面板市況在疫情期間在家工作引動強大拉貨潮而迎來大多頭，群創當時業績衝上高峰，成為當時挪威主權基金大買群創股票的原因。惟疫情過後，面板市況又反轉向下，群創業績轉虧，應是挪威主權基金隨之拋售持股的主因。

其他外資託管股票方面，群創去年股東會年報名列第十大股東、持股8,935萬股，持股比率0.98%的渣打國際商業銀行營業部受託保管渣打銀行（香港）有限公司-股票交易投資專戶，今年股東會年報已不在前十大股東中。

另外，先進星光基金公司相關國際股票指數基金投資專戶、梵加德新興市場股票指數基金投資專戶仍在前十大股東之列，持股比率分別為1.31%、1.2%，居第四與第六大股東。