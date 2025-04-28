創意股價 花旗砍至1,200

花旗證券最新報告指出，創意（3443）首季營收70.28億元，季增16.6%，年增23.4%，略低於其預期，展望未來，雖短期內仍樂觀看待，但長期而言，因宏觀環境的不確定性可能影響新專案的量產時程與規模，評等雖維持「買進」，但目標價由1,750元大降至1,200元，幅度達31%。

另外，瑞銀則是同樣給出「買進」的評等，目標價為1,590元。

花旗指出，創意首季毛利率為28.1%，較前一季的33%下滑，主因創意80%以上營收來自毛利率較低的Turnkey解決方案。預期創意第2季營收可望季增個位數百分比，但毛利率恐進一步小幅下滑。

對於短期展望，花旗表示，創意先前預期美國加密貨幣業務將貢獻其2025年營收的中十位數百分比，但現在看到更多上行空間，預期貢獻將達到20%~30%，且在非加密貨幣項目亦有十位數百分比的年增長。