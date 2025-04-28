創意股價 花旗砍至1,200

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

花旗證券最新報告指出，創意（3443）首季營收70.28億元，季增16.6%，年增23.4%，略低於其預期，展望未來，雖短期內仍樂觀看待，但長期而言，因宏觀環境的不確定性可能影響新專案的量產時程與規模，評等雖維持「買進」，但目標價由1,750元大降至1,200元，幅度達31%。

另外，瑞銀則是同樣給出「買進」的評等，目標價為1,590元。

花旗指出，創意首季毛利率為28.1%，較前一季的33%下滑，主因創意80%以上營收來自毛利率較低的Turnkey解決方案。預期創意第2季營收可望季增個位數百分比，但毛利率恐進一步小幅下滑。

對於短期展望，花旗表示，創意先前預期美國加密貨幣業務將貢獻其2025年營收的中十位數百分比，但現在看到更多上行空間，預期貢獻將達到20%~30%，且在非加密貨幣項目亦有十位數百分比的年增長。

毛利率 營收

延伸閱讀

「世上最獨家邀請」前220名買家有望共進晚宴 川普迷因幣飆漲逾60%

新制勞退基金賣股 退出台積電前五大股東行列

川普關稅頻變！買家花20倍海運費運加密幣礦機 結果竟白忙一場

創意、祥碩 四檔有看頭

相關新聞

群創股東 兩主權基金大減碼 市場：看淡面板市況

群創將於5月7日召開股東常會，最新前十大股東名單出爐，挪威主權基金、新加坡政府基金等兩大國際重量級主權財富基金大減碼，分...

法人：台積下半年增速放緩 凸顯關稅戰干擾

台積電日前釋出2025年美元營收年增近25%的看法不變，惟法人精算後發現，台積電下半年業績恐僅較上半年成長5.7%，為近...

大摩展望PC 轉趨保守

摩根士丹利（大摩）於「大中華科技硬體」報告中指出，鑑於政策不確定性上升與經濟衰退風險加劇，對個人電腦（PC）市場展望轉趨...

兩主權基金大減碼群創 鴻家軍也開始出脫

群創最新股東會年報揭露挪威主權基金與新加坡政府基金持股大縮水之際，2022年退出群創董事會，但先前「一股未賣」的大股東鴻...

創意股價 花旗砍至1,200

花旗證券最新報告指出，創意（3443）首季營收70.28億元，季增16.6%，年增23.4%，略低於其預期，展望未來，雖...

華碩策略目標 施崇棠：持續拓展AI領域

華碩（2357）將於5月28日舉行股東會，董事長施崇棠在最新出爐的股東會營業報告書釋出2025年重要策略目標，強調將持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。