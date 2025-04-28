大摩展望PC 轉趨保守

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
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摩根士丹利（大摩）於「大中華科技硬體」報告中指出，鑑於政策不確定性上升與經濟衰退風險加劇，對個人電腦（PC）市場展望轉趨保守，將2025年至2026年PC出貨量各下調3%，並下調仁寶（2324）、宏碁、華碩、鴻準、技嘉、嘉澤等六家台廠目標價。

目標價方面，技嘉從350元調降至255元，嘉澤從1,860元調降至1,400元，華碩由705元降至600元，仁寶由38元降至24元，宏碁則由40元降至26元，鴻準由115元調降至47.5元。

評等部分，大摩將華碩從「優於大盤」調降成「中立」，而宏碁、仁寶及鴻準調降至「劣於大盤」，技嘉、嘉澤部分則是維持「優於大盤」。

OEM業者正在為美國市場提前備貨，大摩指出，從第1季ODM的筆記型電腦（NB）生產量高於預期5%，且較歷史季節性的-16%高出10%來看，顯然是為了在4月2日加徵關稅前做預防性備貨，但由於筆記型電腦目前因90天關稅暫緩而被豁免，第2季備貨活動可能會進一步增加。並會出現在第1季備貨不足的OEM與ODM業者身上，如戴爾（Dell）、緯創和仁寶。

因此，大摩預期緯創第2季NB出貨量季增6%，仁寶則季增10%，兩者均高於整體NB出貨量季增5%的預期，因而即使第1季NB生產量超出預期，仍小幅上調第2季NB生產量預估。目前預測第2季NB生產量為3,120萬台，季增5%，年減4%，但由於第1季基期已高，因此低於過去歷年同期。

此外，大摩指出，由於美國市場備貨水位高，短期內價格調整對消費者影響有限。預估目前筆記型電腦庫存水位約在七至15周之間，較可能接近十至12周，而且庫存水位還有進一步上升可能。

同時也觀察到OEM業者正取消通路夥伴的回饋與折扣，但短期內不會出現有意義的價格調整，因為可先消化這些尚未受到關稅明顯影響的庫存。

NB 大摩

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