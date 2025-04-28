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嘉基獲高階傳輸線新單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

高速線材廠嘉基（6715）表示，營運已於首季落底，今年業績緩步回升，其中，液晶監視器用的高階傳輸線（TH4）已經接獲新訂單，下半年量產出貨，力拚今年營運優於去年。

談到川普政府發動關稅戰影響，嘉基指出，客戶目前對關稅戰如何因應，還沒有明確指示，先靜觀其變，以該公司的產品線來看，企業端產品對價格敏感度相對較低，直接衝擊較小。

至於營收占比約一成的零售端產品，若關稅帶動終端售價跟著調漲，是否因而影響終端市場需求，仍需密切觀察。

嘉基主要產品是高速傳輸介面的連接線，涵蓋應用於筆電、桌機、螢幕、擴充基座（Docking Station）的Thunderbolt高速連接線，以及應用於伺服器、資料中心的光纖通訊高速傳輸線，主要客戶包括戴爾、惠普與聯想等筆電品牌大廠。

傳輸線 筆電 關稅

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