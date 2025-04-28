聽新聞
0:00 / 0:00
錼創、元太 揮軍新顯示器
Micro LED與電子紙應用成為顯示器產業當紅趨勢，法人看好，掌握關鍵技術的Micro LED解決方案商錼創（6854）與電子紙龍頭元太，未來成長動能可期。
Micro LED以其透明、高亮、省電及可撓曲特性，被視為顯示技術明日之星。儘管目前市場產值仍小，但成長空間巨大，預估2025年產值占LED市場比重可達0.4%。
錼創積極衝刺Micro LED應用，具備0.18吋的AI眼鏡用微顯示器及高透明度顯示方案，其在智慧手表、車用及AI眼鏡等客戶開案積極，後市看好。
展望今年，錼創已經確立將Micro LED技術推進到量產階段的目標，希望設備業績可以倍增，並力拚全年維持去年第4季獲利轉正的動能；同時，因應國際局勢發展，錼創也規劃於美、中兩地擴增產線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言