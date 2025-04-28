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錼創、元太 揮軍新顯示器

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

Micro LED與電子紙應用成為顯示器產業當紅趨勢，法人看好，掌握關鍵技術的Micro LED解決方案商錼創（6854）與電子紙龍頭元太，未來成長動能可期。

Micro LED以其透明、高亮、省電及可撓曲特性，被視為顯示技術明日之星。儘管目前市場產值仍小，但成長空間巨大，預估2025年產值占LED市場比重可達0.4%。

錼創積極衝刺Micro LED應用，具備0.18吋的AI眼鏡用微顯示器及高透明度顯示方案，其在智慧手表、車用及AI眼鏡等客戶開案積極，後市看好。

展望今年，錼創已經確立將Micro LED技術推進到量產階段的目標，希望設備業績可以倍增，並力拚全年維持去年第4季獲利轉正的動能；同時，因應國際局勢發展，錼創也規劃於美、中兩地擴增產線。

LED 顯示器

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