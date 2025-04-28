耀登 今年營運先蹲後跳

射頻元件暨天線廠耀登（3138）目前正與低軌衛星商進行驗證工作，同時與東南亞高軌衛星客戶展開因應衛星IoT應用需求的地面接收站開發，預估下半年開始貢獻營收。國內法人出具最新報告指出，耀登今年營運有望先蹲後跳，2025年營收有機會優於2024年。

耀登去年因手機市場需求下滑，致使代理設備業務受影響，加上今年首季處於產業淡季及大環境不穩定，內部估上季應為今年營運低點，第2季起在工控客戶庫存調整告一段落，以及筆電客戶新產品導入帶動下，業績有望復甦，全年業績有機會逐季走升。

耀登指出，觀察到今年各大通訊展會中，低軌衛星業者較以往更加積極參展，並且對於行動網路產品與頻段討論更加熱烈，看好衛星產業未來發展將有助該公司業績成長。

據悉，耀登開發的OTA衛星鏈路模擬技術（Over-The-Air Testing），透過整合軟體定義無線電（SDR）調制解調器與陣列天線模組，可直接在無需實際發射衛星的情況下模擬真實環境，讓設計人員在研發階段即能測試衛星通訊效能，降低測試成本並縮短開發時程。

此外，耀登近期也與丹麥創新無人機測試技術公司QuadSAT簽署合作協議，成為QuadSAT在台灣、越南及菲律賓的唯一服務合作夥伴，搶攻衛星通訊商機。

耀登今年首季營收3.22億元，年減12%。展望未來，耀登認為，天線主力業務今年表現優於去年。