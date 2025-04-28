廣達AI伺服器 營收將倍增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
圖／經濟日報提供
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廣達（2382）董事長林百里26日於公司37周年慶表示，「今年訂單比去年更多。」供應鏈透露，廣達GB200伺服器4月持續放量出貨，伴隨微軟、Meta等北美雲端大咖特殊應用IC（ASIC）伺服器訂單加持，是林百里對今年訂單信心滿滿的主因，預期今年廣達今年AI伺服器營收將較去年倍增。

另一方面，輝達、亞馬遜AWS、Google等三大AI巨頭同聲喊話AI需求持續發燒，並未出現外傳砍單或資本支出縮手的狀況，棒打空頭，也為廣達後市發展吞下定心丸，今年成長動能可期。

林百里強調，廣達目前AI客戶訂單需求並未因美國川普政府發動關稅戰而改變。廣達透露，隨著上游元件良率拉升，零組件供應問題逐步克服，伺服器供應鏈瓶頸獲緩解，輝達GB200等AI伺服器如先前預期，從首季中後期開始出貨，第2季持續放量、出貨動能可望將明顯升溫。

廣達先前預期，今年雲端相關業務營收比重將占七成以上，預期全年AI伺服器營收將有三位數的成長，筆電業務占比將降至20%以下。

廣達執行副總經理楊麒令透露，廣達超前部署AI軟硬體研發，未來發展非常可期。法人預估，廣達首季機架式伺服器出貨量已超過1,000台，第2季持續成長，全年將出貨超過1.1萬台NVL36和7,000台NVL72伺服器。

廣達自2018年美中貿易戰開打以來，即積極針對伺服器與筆電等主要產品線，打造多元生產基地，以因應客戶需求。廣達指出，有關對等關稅後續生產布局如何調整，將依客戶需求彈性因應，並觀察生產基地所在國與川普政府談判的結果。

廣達受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨同步升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上1,925.47億元，再創單月新高；首季合併營收4,856.71億元，同締新猷，單季營收連續三季站穩4,000億元大關。

AI 伺服器 廣達

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