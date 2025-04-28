華碩策略目標 施崇棠：持續拓展AI領域

華碩（2357）將於5月28日舉行股東會，董事長施崇棠在最新出爐的股東會營業報告書釋出2025年重要策略目標，強調將持續拓展AI領域，涵蓋AI PC、AI伺服器、邊緣AI、AIoT等全方位使用場景。

施崇棠認為，AI賦能進展雖仍處於初期，個人電腦運算產品的使用者效用與價值已逐步提升，未來數年市場產值有機會邁入健康增長周期，因此，華碩持續衝刺AI相關事業。

回顧去年，施崇棠表示，2024年華碩團隊成功達成真正的再進化，年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標。

展望2025年，施崇棠指出，AI發展浪潮更宏大，革命性創新或在不遠時日，政經環境亦更為動盪難測，變動時代是華碩團隊發揮能力的最好舞台，世界變化的速度愈快，華碩的進化會更大。