大摩：PC市場展望轉保守 看淡技嘉、華碩等6檔供應鏈

摩根士丹利（大摩）於在「大中華科技硬體」報告中指出，鑒於政策不確定性上升與經濟衰退風險加劇，對PC市場展望轉趨保守，將2025年至2026年PC出貨量各下調3%，而台廠方面，則是下調仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）、鴻準（2354）、技嘉（2376）、嘉澤（3533）等六檔供應鏈目標價。

目標價方面分別為，技嘉從350元調降至255元；嘉澤從1,860元調降至1,400元；華碩由705元降至600元，仁寶由38元降至24元，宏碁則由40元降至26元，鴻準由115元調降至47.5元。

評等部分，大摩將華碩從「優於大盤」調降成「中立」，而宏碁、仁寶及鴻準調降至「劣於大盤」，技嘉、嘉澤部分則是維持「優於大盤」。

OEM業者正在為美國市場提前備貨，大摩指出，從第1季ODM的NB生產量高於預期5%，且較歷史季節性的-16%高出10%看出。這是為了在4月2日加徵關稅前做預防性備貨，但由於筆記型電腦目前因90天關稅暫緩而被豁免，第2季備貨活動可能會進一步增加。並且會特別出現在第1季備貨不足的OEM與ODM業者身上，如Dell、緯創（3231）和仁寶。

因此，大摩預期緯創第2季NB出貨量季增6%，仁寶則季增10%，兩者均高於整體NB出貨量季增5%的預期。因此即使第1季NB生產量超出預期，仍小幅上調第2季NB生產量預估。目前預測第2季NB生產量為3,120萬台，季增5%，年減4%，但由於第1季基期已高，因此低於過去歷年同期。