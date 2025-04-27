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花旗：宏觀環境不確定性高 大降創意目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
創意電子（3443）。 圖／創意粉專
創意電子（3443）。 圖／創意粉專

外資花旗於最新報告中指出，創意（3443）首季營收70.23億元，季增16.6％，年增23.4％，略低於其預期，展望未來，雖短期內仍樂觀看待，但長期上來說，由於宏觀環境的不確定性可能影響新專案的量產時程與規模，因此將目標價由1,750元大降至1,200元，幅度達31％，而評等則是維持「買進」。

短期展望上，花旗表示，創意先前預期美國加密貨幣業務將貢獻其2025年營收的中十位數百分比，但現在看到更多上行空間，預期貢獻將達到20-30%，並且在非加密貨幣項目亦有十位數百分比的年增長。

另外，2025年底起，雲端服務供應商（CSP）CPU專案將開始進入實質量產階段。除了原本為CSP開發的AI加速器之外，創意也正與另一家CSP客戶合作CPU ASIC專案，並預期自2025年第4季開始將有更實質的貢獻。

在地緣政治方面，花旗指出，儘管美國政府持續收緊半導體出口管制，創意已與客戶合作取得所需許可。管理層預期美國客戶對2025年營收的貢獻將超過50%，相較於2024年的32%有所增長。

3443創意 花旗

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