台達電、光寶、友達 30日談前景

面板大廠友達（2409）、電源雙雄台達電（2308）、光寶（2301）均於下周三（30日）召開法說會，公布上季營運成果，並釋出最新營運展望。外界關注電源雙雄對AI後市看法，及關稅影響是否修正全年營運展望等，友達法說會同樣聚焦關稅議題影響。

台達電3月合併營收首度突破400億元大關，達434.44億元，創單月新高，月增14%、年增38%，主要受惠資通訊基礎設施AI伺服器電源、液冷散熱解決方案等拉動驅動。累計今年第1季營收1,189.19億元，年成長30%，同步改寫新猷，並為歷來最旺淡季。

台達電董事長鄭平日前表示，由於AI及資料中心需求不錯，今年上半年第1、2季營收都會比去年好，但下半年很難預測，力拚全年營運仍比去年成長。

光寶科技總經理邱森彬日前看好，光寶推出雲端伺服器整合機櫃解決方案，隨著新一代AI晶片的推出，全年成長動能來自33kW以上的高階Power Shelf、BBU備援等系統整合方案，出貨動能將逐季提升，今年營運將重返成長軌道，AI伺服器今年營收占比將達14%-15%，較去年翻倍。

邱森斌表示，在雲端運算等帶動下，看好今年全年營收高峰落於第4季，力拚今年營收及獲利優於去年。

友達法說會將由董事長彭双浪、總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌及財務長張博儀共同主講，說明首季營運成果並展望未來，預料關稅議題仍是各界關切焦點。受惠於電視面板漲價，面板廠今年第1季淡季不淡，友達今年首季營收721.02億元，季增4.9%，年增21.2%。