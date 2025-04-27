半導體法說連發 今年營運表現、關稅應對策略受關注

半導體廠陸續舉行法說會，非揮發記憶體大廠旺宏（2337）、封測大廠力成（6239）、測試介面廠精測（6510）及晶片大廠聯發科（2454），分別將在29、30日舉行法說會，外界關注該公司們將釋出的最新營運展望。

旺宏今年3月合併營收為22.51億元，為六個月高點，月增18.8%、年增6.5%，也是繼今年1月後，再度呈現月增和年增雙增，顯示訂單明顯回溫。

為求財務翻轉，公司今年資本支出將盡可能降低，優先確保現金流穩定，並專注庫存管理與高附加價值產品開發。此外，短期內仍可能會提列存貨跌價損失，但預計從下半年開始有回沖效應，公司對2025年回歸獲利充滿信心。

圖／經濟日報提供

力成看2025年，公司認為第2季將有比較明顯的復甦，NAND在AI伺服器、資料中心等需求復甦下，會恢復成長力道。法人分析，在美光、鎧俠等大客戶訂單進補下，力成本季營運有望顯著回升，第3季也有望續揚。惟川普政府關稅多變難測，在寬限期期間是否會引發新一波提前備貨效益，亦或有其他負面變數出現，仍須觀察。

精測方面，展望今年，總經理黃水可表示，現階段AI、HPC測試板需求依舊強勁，相關訂單已滿到4月，看好整體上半年營運將明顯優於去年同期，並正向看待美國市場將是未來成長重點，公司先前已在美國聖荷西備好產能，關稅變數影響有限。

針對美國布局，黃水可說，精測在美國聖荷西除有服務據點也有產線，主要因應美國客戶訂單，2022年該據點面積已擴張四倍，包括測試板與探針卡組裝產能，強調未來如果要增加海外投資會以美國為主，評估擴充美國測試介面的產能，研發則以台灣為主。

聯發科部分，外界關注在美中持續角力，以及美方關稅新政策仍不明的情況下，該公司對於全球今年手機市況展望是否有可能修正。

聯發科首季合併營收達1,533.12億元，為近11季新高，季增逾一成，並超越財測高標。聯發科執行長蔡力行先前提到，基於看到智慧手機受惠於中國大陸補貼政策的需求，及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi等部分拉貨需求，因此首季營收會有優於季節性的成長。