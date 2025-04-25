台灣精銳第1季每股賺4.16元

台灣精銳（4583）昨（25）日公布第1季合併財報，合併營收8.11億元，季增10.8%、年增12.6%，為歷史同期次高，稅後淨利3.33億元，季增48%、年減9.5%，每股稅後純益4.16元。

台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要以占手臂成本33%的減速機。

台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。

台灣精銳表示，公司已有微型行星減速機等產品的技術和客製化量產能力，可即刻掌握需求，及持續掌握人形機器人開發動態。

事實上，台灣精銳生產的精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。