榮運看展望 審慎樂觀

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

榮運（2607）昨（25）日舉行法說，總經理林振芳分析，時間會慢慢去化關稅問題，對未來營運維持「審慎樂觀」的態度，密切注意市場需求變化，努力爭取相關業務，將視經濟面需求調整投資方向，於變動的經濟環境中展現營運韌性提升全年營收。

榮運今年第1季營收46.11億元、年增約3%，法人評估，全球海運第1季都表現不錯，榮運的業務也跟著受惠；尤其，榮運董事會日前已經通過辦理現金減資，減幅為50%，減資金額53.36億元，銷除股份約5.336億股，每股將退還股東現金5元，減資後實收資本額53.366億元，於股東會通過後，有助於下半年EPS表現。

林振芳說明，關稅政策的不確定性仍是變數，中美貿易關係及301條款仍影響市場預期，長期看來問題還是會慢慢獲得解決，但仍需謹慎觀察其影響企業長期投資計畫與全球消費動能。

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