榮成、永豐餘爆挖角爭議

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

兩大工紙廠糾紛浮上檯面，榮成（1909）昨（25）日控訴旗下重要研發人員於2024年底轉職永豐餘工紙，涉嫌攜帶並使用營業秘密，已正式提告，並由司法機關展開調查。永豐餘工紙則發布三點聲明，強調徵才合法、未使用任何機密資料，並無涉違法行為。

榮成表示，案發起因於一名核心研發主管於2024年11月底離職，並於離職三個月前即與永豐餘工紙高層接洽、面試並獲錄取。在離職前，該名員工涉嫌下載並備份包含營業秘密在內的公司資料，違反其與榮成簽署的保密承諾。經司法單位搜索住居所等相關處所後，已查扣涉案電子檔案，該員目前被列為涉嫌違反《營業秘密法》與《刑法洩漏業務上知悉工商秘密罪》的被告。

對此，永豐餘工紙做出三點澄清。首先，公司採廣泛徵才機制，未刻意針對榮成挖角，涉案員工均為自行應徵，非公司主動接觸。第二，永豐餘不清楚榮成前員工離職時是否攜帶資料，亦未使用或接觸任何與榮成營業秘密相關內容。第三，這些員工在永豐餘工紙任職的工作內容，與原在榮成的職務有實質差異，因此無從挪用機密技術。

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