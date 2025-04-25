東鋼第1季 EPS 1.5元 訂單暢旺

東鋼（2006）昨（25）日公布今年首季財報，單季稅後純益為10.93億元，年減0.4%，每股純益1.5元。展望營運前景，法人認為，該公司鋼構訂單能見度已至2026上半年，鋼筋在手訂單也超過100萬噸，全年營運表現有機會比去年佳。

東鋼第1季營收為145億元，比去年同期的148.5億元，衰退2.4%；稅後純益為10.93億元，較去年同期的10.98億元，減少0.4%，每股純益1.5元則與去年同期持平。

法人表示，東鋼受惠科技業營建市場熱絡，鋼構部分，今年出貨排程已滿，目前出貨排程已排至2026年上半年。