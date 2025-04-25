飛捷迎急單 第2季營收可期
川普暫緩90天實施對等關稅，POS大廠飛捷（6206）表示，部分美國客戶提前拉貨。法人預估在急單需求下，預計第2季營收將優於首季，餐飲及零售應用需求帶動，今年上半年業績將優於去年同期。
飛捷美國市場占整體營收比重達五成，是最重要市場。目前美國關稅對飛捷沒有直接影響，主要是因飛捷銷往美國市場採取FOB或FCA交貨形式，以FCA居多，關稅主要由客戶端支付。
據了解，美國政府實施對等關稅後又提出90天暫緩期，有部分美國客戶提出提前交貨的需求，主要是希望避免後續關稅又生變數，飛捷第2季可能有部分急單需求，實際情況仍要看公司產能及運輸等條件。
展望第2季，法人指出，飛捷原先預計本季營收持平或略好於首季，並優於去年同期。隨著本季有機會出現提前拉貨需求，預計第2季營收優於首季，上半年業績較去年同期成長，下半年則仍要看川普政府政策變化。
在基本面部分，飛捷今年3月營收4.59億元，月增0.21%、年增19.2%，為三個月新高；累計飛捷今年首季營收13.61億元、年增34.3%。
飛捷董事長林大成先前預估，歐美市場餐飲、零售需求強勁，加上AI業務貢獻持續擴大，在手專案量已逾60個，較往年倍數成長，對今年營運樂觀看待。
此外，飛捷持續轉型為非純硬體製造商，藉由自身能量投入軟體開發，目標成為軟硬體系統整合解決方案供應商，目前已看到初步成效，子公司華捷智能、英捷智能分別聚焦在餐飲、零售端軟體應用開發。
其中，英捷智能2024年貢獻營收約數千萬元，隨著專案數量持續增加，預估2025年業績可望突破億元大關，帶動飛捷非硬體營收占比穩定成長，有利公司毛利率維持高檔水準。
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