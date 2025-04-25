美律預告大量急單湧入
美律（2439）昨（25）日召開線上法說會，因美國對等關稅暫緩90天因素，預期本季將有大量急單效應；在全球布局方面，目前泰國二廠進度順利，預計第4季投入生產，提升海外產能與提高當地供應鏈比重。
美律日前收購MWT Holdings，看好此案有助於拓展東北亞市場版圖，持續開拓新市場，並強化垂直整合能力。
美律在法說會前一天已公布首季財報，美律第1季營收88.58億，年成長率6%，為同期新高。上季營收結構中，包括頭戴耳機61%、揚聲器30%、其他9%。美律表示，除耳機產品因電競耳機客戶去年第4季提前拉貨，年減6%外，其他均呈現正成長；揚聲器較去年同期成長16%，手機、電腦用揚聲器及高傳真音響都成長。
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