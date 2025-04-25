揚明光第1季 EPS 0.04元 出貨看升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

揚明光（3504）昨（25）日召開董事會，通過首季稅後純益460萬元，每股純益0.04元，連兩季獲利。

揚明光表示，本季因全球對等關稅戰引發經濟衰退擔憂，訂單能見度存在不確定因素。目前客戶訂單未有大變化下，取像光學因智能家居鏡頭及傳統安控鏡頭需求增加，出貨預估較第1季增長；3D列印因中國大陸需求回溫，出貨可望較前一季成長；光學元件類產品及車用產品出貨與第1季約當；微投光機需求持續低迷。整體而言，預估本季出貨較第1季成長。

揚明光首季營收6.5億元，年增16%、季減4.4%，毛利率15%，營業淨損3,229萬元，較去年同期虧損1.13億元收斂，歸屬母公司業主淨利460萬元，每股純益0.04元。

揚明光首季本業虧損，稅後轉為正數，揚明光表示，申請財產險理賠於第1季完成公證理算，扣減預付賠款後剩餘516萬元，以及與鄰廠達成財產損失和解取得3,600萬元均於首季認列其他收入。公司投保的營業中斷險，理賠程序及相關求償仍持續進行中。

揚明光表示，首季營收6.5億元，季減4.4%，因產品銷售組合變化，稼動率較前一季提升。相較前一季，智能家居鏡頭因上一季新機種加入量產，出貨成長；光學元件類產品出貨持平；其餘產品線分別因進入季節性淡季、春節假期工作天數及客戶需求減少影響，出貨較前一季減少。

延伸閱讀

00905+00878+00919「50:30:20配置法」組月配息！市值成長+抗震配息一次到位

關稅戰掀起黃金熱 從華爾街到市區買賣暴增

美關稅戰 中國業者聖誕訂單轉尋新市場 暫緩生產

隱眼四雄看第2季漸入佳境 關稅戰對產業正面看待

相關新聞

長興3月每股稅前盈餘0.22元

長興（1717）昨（25）日公告自結3月稅前盈餘2.63億元，較上月增加154.7%，較去年同期減少16.6%，每股稅前...

榮運看展望 審慎樂觀

榮運（2607）昨（25）日舉行法說，總經理林振芳分析，時間會慢慢去化關稅問題，對未來營運維持「審慎樂觀」的態度，密切注...

正德新船助陣 戰力升級

正德（2641）昨（25）日表示，接獲中國大陸造船廠交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝...

榮成、永豐餘爆挖角爭議

兩大工紙廠糾紛浮上檯面，榮成（1909）昨（25）日控訴旗下重要研發人員於2024年底轉職永豐餘工紙，涉嫌攜帶並使用營業...

飛捷迎急單 第2季營收可期

川普暫緩90天實施對等關稅，POS大廠飛捷（6206）表示，部分美國客戶提前拉貨。法人預估在急單需求下，預計第2季營收將...

溢泰實業2024年 EPS 8.12元

溢泰實業（7818）昨（25）日公告2024年財報，全年稅後純益11.86億元，年增91.6%，創新高，每股純益（EPS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。