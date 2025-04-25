揚明光第1季 EPS 0.04元 出貨看升

揚明光（3504）昨（25）日召開董事會，通過首季稅後純益460萬元，每股純益0.04元，連兩季獲利。

揚明光表示，本季因全球對等關稅戰引發經濟衰退擔憂，訂單能見度存在不確定因素。目前客戶訂單未有大變化下，取像光學因智能家居鏡頭及傳統安控鏡頭需求增加，出貨預估較第1季增長；3D列印因中國大陸需求回溫，出貨可望較前一季成長；光學元件類產品及車用產品出貨與第1季約當；微投光機需求持續低迷。整體而言，預估本季出貨較第1季成長。

揚明光首季營收6.5億元，年增16%、季減4.4%，毛利率15%，營業淨損3,229萬元，較去年同期虧損1.13億元收斂，歸屬母公司業主淨利460萬元，每股純益0.04元。

揚明光首季本業虧損，稅後轉為正數，揚明光表示，申請財產險理賠於第1季完成公證理算，扣減預付賠款後剩餘516萬元，以及與鄰廠達成財產損失和解取得3,600萬元均於首季認列其他收入。公司投保的營業中斷險，理賠程序及相關求償仍持續進行中。

揚明光表示，首季營收6.5億元，季減4.4%，因產品銷售組合變化，稼動率較前一季提升。相較前一季，智能家居鏡頭因上一季新機種加入量產，出貨成長；光學元件類產品出貨持平；其餘產品線分別因進入季節性淡季、春節假期工作天數及客戶需求減少影響，出貨較前一季減少。