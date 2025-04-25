光寶強攻能源轉型商機

光寶（2301）公告年報，董事長宋明峰在致股東營運報告書中指出，核心策略環繞轉能、節能、控能、儲能，體現能源轉型帶來的機會，滿足智慧電網對多元能源管理的需求。在新事業發展方面，持續強化在IoE領域研發，重點布局綠色資料中心、潔淨運輸和高效能基礎設施三大領域，布局下一階段高成長、高價值的新事業。

因應近期快速發展的領域包含資料中心、5G 基站、光電半導體與利基型電源等事業，宋明峰表示，2024年推出雲端伺服器整合機櫃解決方案，包含電源、機櫃及液冷系統整合，其中自主開發的資料中心等級液冷系統亦獲得國際合作夥伴認證。

光寶預計30日舉行法說會，由總經理邱森彬主持，公布首季營運成果，釋出最新營運展望，預料關稅議題、AI伺服器後市、美國布局等議題將是會中焦點。

光寶將在5月20日召開股東會，全面改選九席董事（含四席獨董），近期公告董事被提名人名單，原大松投資法人代表、達爾科技董事長盧克修退出，名額由原獨董張孝威遞補，新增一席大松投資法人代表黃碧琴，空出一席獨董由丁予康出任。