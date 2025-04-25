新普看旺銷售 兩路喊衝

電池模組龍頭新普（6121）營業報告書出爐，展望後市，預估今年IT及非IT產品銷售均有機會較去年增長，2025年對新事業發展仍樂觀看待。新普董事長宋福祥強調，整體而言，IT市場呈逐漸恢復成長軌道前進的穩健態勢，川普上任後推行的「美國優先」、關稅政策是否會對美國國內市場需求造成影響，仍需觀察。

宋福祥表示，2024年整體IT產業需求處於復甦狀態，在終端市場未見強勁需求，大環境仍供過於求狀況下，產品價格呈現下滑。去年全球筆記型電腦展現復甦態勢，雖地緣政治影響仍在且不斷加劇，但全年NB產業出貨量達1.72億台、年增4.2%，新普筆電出貨量亦符合原先預期，呈現個位數小幅成長。

展望2025年，宋福祥表示，NB各品牌紛紛推出AI PC新產品刺激換機需求、Windows 10作業系統終止服務、教育標案等需求，可望持續帶動筆電成長動能，2025年預估全球筆記型成長率約為5%。

至於全球平板電腦市場，今年在升級潮流下，為滿足多元化市場需求，各品牌不斷優化產品提升規格，可望推動平板電腦今年出貨量增長約3%。全球智慧型手機銷量回到成長軌道後，今年預估持續增長，但增長幅度將趨緩。

新事業發展上，節能減碳、能源轉型及綠色能源仍是未來潮流，包括動力自行車（LEV）、大型資料中心、儲能系統市場等均呈現穩定成長。2025年新普集團對新事業發展仍是樂觀看待。

其中，LEV在歷經庫存調節後，2025年市場需求將呈現健康成長，資料中心備援電池（BBU）應用因AI應用蓬勃發展，雲端服務商擴增資本支出布建AI算力，AI伺服器產業蓬勃成長，預估將再帶動大型資料中心鋰電池出貨明顯成長。

新普將於5月29日召開股東會。2024年營收800億元、年減5.6%，主因IT產品售價下滑所致，稅後純益53.4億元，每股純益（EPS）為28.88元。