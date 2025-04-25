利基型記憶體IC廠商鈺創（5351）董座盧超群昨（25）日釋出最新營運展望，客戶需求自第2季起浮現，雖尚不確定是因囤貨或實質應用帶動，但第3季到第4季營運可望逐季成長；旗下鈺立微電子的AI視覺解決方案eYs3D已導入大型停車場業者，預計下半年導入約上千個停車場，另一公司帝濶智慧科技也有機器狗新應用，打入美國軍警系統，增添集團營運量能。

鈺創具備全方位記憶體解決方案，包括SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4/4X SDRAM、創新型RPC DRAM、以及SPI NAND和e.MMC。

鈺創指出，在網通應用上，據調研機構最新資料，WiFi 6/WiFi 6E在2025年的滲透率將接近八成，WiFi 7於2025年的滲透率將從2024年的2.1%成長到7.1%，在2026年達到13.6%，為滿足客戶從Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E到Wi-Fi 7所需要的容量和類型，鈺創提供完整的DDR3 2Gb、4Gb和8Gb，正向看待業績表現將跟著WiFi 7的滲透率增長、同步提升。

盧超群分析，AI應用將帶動記憶體市場，其中50%為記憶體需求，另50%則為邏輯與AI的整合，雖然DDR5以下的產品面臨中國大陸競爭壓力，但預期三星不會全面退出DDR4與DDR3市場，會保有部分掌控權，中美歐各國目前都在關注這些基礎市場，關鍵在美國能否把關核心IP技術。

盧超群進一步說，鈺創聚焦在邊緣裝置與AI的整合應用，未來三至四年AI將加速落地，看好台灣未來除了主宰高階市場外，台灣上下游也應持續推動客製化製程，預計未來中階市場也會是台灣主場。

鈺創本身營運報捷，旗下子公司也表現亮眼，鈺立微電子的AI視覺解決方案eYs3D已導入大型停車場業者，旗下帝濶智慧科技也有機器狗新應用，更打入美國軍警系統。