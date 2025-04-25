汎銓第1季每股虧0.94元 創上市來單季最大虧損

半導體檢測服務廠汎銓第1季營運虧損，稅後淨損新台幣4886萬元，每股虧損0.94元，創上市以來單季最大虧損。

隨著海外客戶積極開發製程，對於分析需求增加，汎銓3月營收攀高至1.82億元，創下歷史新高，連帶帶動第1季營收達4.64億元，年增6.86%。

汎銓近年大舉擴張，不僅國內新建球面像差修正穿透電子顯微鏡（TEM）廠房，並前往日本和美國設立實驗室，費用升高，影響第1季毛利率滑落至13.15%，較2024年第1季下滑12.01個百分點，稅後淨損4886萬元，每股虧損0.94元。

汎銓先前估計，單月費用約1.8億元，隨著美國實驗室於5月開幕營運，日本實驗室第3季營運，單月費用將提高到2.1億元，不過，未來營收攀升，獲利應可逐步好轉。