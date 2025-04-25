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宏達電2025年股東會紀念品出爐 顏值高又耐用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電2025年紀念品出爐，為「HTC多彩環保對杯」。宏達電/提供
宏達電2025年紀念品出爐，為「HTC多彩環保對杯」。宏達電/提供

宏達電（2498）股東會預計6月20日召開，2025年紀念品出爐，為「HTC多彩環保對杯」，該杯子採用環保ECOZEN材質，通過美國FDA食品認證，耐熱耐摔，輕巧便利，且今年股東持股不限股數，均有資格領取，發完為止。

宏達電目前股東人數約15.59萬人，往年紀念品均是市場焦點。宏達電指出，今年HTC多彩環保對杯為透明七彩與藍紫漸層設計的對杯組，家用、辦公皆適合，且三角杯型好拿取，無論冷飲熱飲，放心使用沒負擔。

據悉，宏達電過往的股東會紀念品都是以實用路線為主，去年也是雙面抗UV機能帽，2022年則是隨身保溫杯袋組，2011年為休閒摺疊椅，再更之前則有多功能後背包或者風衣外套等，但最令人印象深刻，莫過於2013年，親臨股東會的股東可獲得當時市價2,1900元的HTC One手機一台。

宏達電 環保 股東會紀念品

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