精剛財報／第1季 EPS 0.27元 樂看上半年營收穩健成長

精剛（1584）董事會通過2025年第1季財務報告。憑藉著產品布局及擴建產線策略得宜，帶動營運得以穩步成長；第1季合併營收6.76億元，較前一年增長14.03%，營業利益0.65億元，年增35.69%，每股盈餘0.27元。

精剛鎖定高端合金應用市場，專注於鎳基與鈦基合金產品，廣泛應用於石油、天然氣工業、國防與航太等高端領域，是台灣唯一具備專業生產超合金與鈦合金原材料的製造廠，並在鎳基及鈦基合金高階應用市場中穩居領導地位；隨著歐洲地區軍備需求升溫，加上美系客戶逐步完成產品認證，有助於推升精剛在國防與航太領域的營收表現。精剛過去以歐洲為主力市場，目前正積極拓展美國及其他市場版圖，以分散地緣風險並強化全球佈局。

展望第2季，2024年新建的鈦合金真空電弧重熔VAR熔煉廠已逐步釋出產能，預期今年鈦合金產品的銷售量及營收占比將顯著提升，相較去年鈦合金營收占比尚不足兩成，今年有望突破三成，並配合加速客戶認證進程，穩固市場基礎。儘管全球貿易局勢緊張，具相當不確定性，潛在關稅風險尚存，精剛首季財報已顯示佈局策略初見成效，未來市場將持續關注供應鏈調整、轉單效益以及關稅變化對營運的影響。

為提升自主生產能力，精剛今年持續擴充產能，強化產線建置，涵蓋精整、二次精煉、熱處理與檢驗量能，進一步提升產品接單占比與加快產品認證速度，搶攻地緣政治變局下的供應鏈重組商機，以期在國際局勢波動中維持營運穩健。