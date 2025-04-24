弘塑、世紀鋼 挑長天期

台股昨（24）日開高走低，弘塑（3131）、世紀鋼（9958）在各自題材利多加持下，逆勢上漲，發行券商建議，偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台積電加速美國廠建置腳步，除了亞利桑那州第三期晶圓廠提前在6月動土，下一步由先進封裝廠接棒，並且提前要求供應鏈供應機台，相關設備廠有望受惠。

法人表示，展望2025年，預期弘塑約可認列140~150台設備，挹注其營收成長，全年機台出貨數至少成長50%。不過公司對今年化學品成長看法較先前保守，主因化學品新廠驗證較久。不過法人仍將弘塑2025年營收上修至62.3億元。

弘塑3月合併營收4.87億元，為單月次高，月增27.3％，年增62.1％；首季合併營收12.4億元，季增1.5％，年增38.1％，連兩季創新高。

世紀鋼3月營收12.78億元，年增19.2%、月增2.2%；今年第1季營收39.16億元，年增24.4%、季增14.4%，創下同期新高。

展望營運後市，法人指出，海龍案場今年將進入主要出貨期，並預計於第2季結束，而3-1期的渢妙案也開始投料動工，成為短期營運主軸，今年上半年皆陸續有投料的營收認列，但後續展望佳，毛利率將優於前期。

接單部分，今年有望取得海盛及蔚藍海統包案，而除了原有的國產化訂單外，公司也積極爭取非本土化訂單。

這些風場預計在2025年下半年融資到位，預計將有部分營收貢獻於2025年。

權證發行商建議，看好弘塑、世紀鋼後市股價表現的投資人，可選價內外20%以內、有效天期逾120天的商品介入。