全民權證／昇達科 押逾120天

昇達科（3491）低軌衛星相關營收占比提升，法人持續看好其第2季營收表現。

根據統計，昇達科3月營收2.4億元，月增17.7%、年增30.6%，低軌衛星營收占比約已提升至五成以上，有利產品組合改善。隨工作天數增加、低軌衛星訂單成長，法人預估第2季仍將呈現季增、年增的雙增態勢。

分析師表示，昇達科生產的空心金屬波導使用鋁材作主要材料，由於鋁材成本僅占空心波導元件售價一成，實際課徵關稅金額相當於售價2%到3%，影響有限。受惠低軌衛星發射快速成長，帶動酬載元件需求增加趨勢，對昇達科看法正向。看好昇達科的投資人可挑價外20%至價內10%，有效天期120天以上權證介入，靈活操作參與行情。（永豐金證券提供）

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