全民權證／欣銓 選價內外15%

欣銓（3264）第1季營收32億元，季增1.8%、年減1.7%；3月營收11億元，月增8.7%、年減0.7%。法人預期首季將是全年營收低點，之後有望逐季向上。

根據美國BIS提出「封測白名單」政策要求，中國大陸企業14、16奈米製程以下晶片必須在合格封測廠進行封裝測試，欣銓名列合格廠中，自3月起開始受惠大陸客戶白名單轉單效益，上半年主要為舊通訊客戶加單，故第1季營收表現淡季不淡。欣銓今年第1季為全年低點，第2至3季營收逐季提升，第4季預估與第3季持平。預估2025年受惠大陸封測白名單下，通訊營收將有望年成長，車用、工業用需求仍疲弱。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日150天以上的權證參與行情。（統一證券提供）

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