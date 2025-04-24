全民權證／南亞科 二檔聚光

南亞科（2408）隨著AI應用擴展至雲端伺服器與邊緣運算，加上小型語言模型推動AI導入終端裝置，將成為驅動DRAM長期需求的重要動能，後市營運可期，相關權證可伺機布局。

法人表示，南亞科目前產業庫存持續去化，預期市場可望逐季改善，但美國關稅的不確定性仍為潛在風險。供給面方面，記憶體大廠持續優先投入DDR5與HBM的產能，並大幅減產DDR3、DDR4及LPDDR4，有助於整體庫存水位持續下降。需求方面，全球雲端服務供應商（CSP）與各國政府在伺服器端的資本支出預計將於2025年第2季持續強勁。

權證發行商建議，看好南亞科後市表現的投資人，可挑價內外20%以內、剩餘天數120天以上的權證，以小金搏利。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）