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凌陽創新第1季每股賺2.08元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計廠凌陽創新（5236）昨（24）日公告首季獲利1.21億元，季增3.42%，年增7.08%，每股純益2.08元。

展望後市，法人看好凌陽創新受惠筆電影像晶片市占穩固，伴隨非PC業務逐步回溫，有助帶動今年營收較去年成長。

法人分析，凌陽創新主力產品為筆電影像訊號處理晶片，主攻非蘋陣營，市占率達40%，其中，高階機種具備HPD（人體偵測）與HDR（高動態範圍）功能，2024年滲透率約5%，目前滲透率持續上升中，且該領域現階段尚無中國大陸廠商切入，整體競爭環境仍屬良性。

非PC業務方面，凌陽創新近年積極布局消費性與車用市場，目前營收占比約兩成，仍處於開拓階段。

凌陽創新先前提到，大陸市場歷經2022年至2023年需求調整後，去年已有明顯回溫跡象，旗下ISP與HPD技術已應用於可視門鈴、洗衣機、烤箱、車用DMS（駕駛者監控系統）及後鏡頭全域快門影像感測器等場景，預計相關應用今年第2、3季將有更明顯挹注。

凌陽 筆電

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