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欣銓第1季 EPS 1.27元 近六季新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體測試廠欣銓（3264）昨（24）日公布首季歸屬母公司稅後淨利6.01億元，攀上六季來高點，季增35.6％，年增9.9％，每股純益1.27元。

欣銓首季合併營收為32.13億元，季增1.8％，年減1.7％；毛利率35.1％，季增7.6個百分點，年增6個百分點，反映成本下滑趨勢。

展望後市，法人認為，受惠OEM／ODM廠為趕在美國加徵關稅前的急單需求，以及美方BIS白名單效應，看好欣銓本季業績有望季增雙位數百分比，上半年營運呈現逐季走揚態勢。

至於下半年，由於川普政府加徵關稅後，為整體大環境帶來高度不確定性，因此暫時保守看欣銓7月起營運表現。

欣銓仍積極向晶圓代工大廠爭取高速運算（HPC）晶片測試外包訂單，但由於美國加徵關稅仍尚未實施，因此美國IC設計大廠是否加大產能，亦在觀察階段。

欣銓 美國 關稅

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