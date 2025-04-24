長榮航、華航挺永續燃油

長榮航（2618）昨（24）日宣布已與台塑化在內的三家永續航空燃油（SAF）供應商合作。華航也公告與台塑化合作，今年採購 2,500噸以上SAF；星宇航空則是選擇添加中油SAF燃油。

永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施。長榮航總經理孫嘉明宣布，與三家永續航空燃油供應商合作，包含台塑化、美國AEG、日本COSMO。

孫嘉明指出，全球航點積極導入SAF，降低營運碳足跡，期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。長榮航今年第1季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的SAF，第2季起攜手三大供應商陸續於北美、日本及台灣等營運據點添加SAF。

華航昨天也宣布，與台塑化合作，今年採購2,500噸以上台塑化的SAF。

華航跟台塑化簽署MOU，擴大未來三年的SAF採購總量逾萬噸。台塑化在台自產的SAF採用共煉生產技術，使用具國際認證的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產。