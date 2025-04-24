快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航、華航挺永續燃油

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航（2618）昨（24）日宣布已與台塑化在內的三家永續航空燃油（SAF）供應商合作。華航也公告與台塑化合作，今年採購 2,500噸以上SAF；星宇航空則是選擇添加中油SAF燃油。

永續航空燃油被視為航空業最具潛力的減排措施。長榮航總經理孫嘉明宣布，與三家永續航空燃油供應商合作，包含台塑化、美國AEG、日本COSMO。

孫嘉明指出，全球航點積極導入SAF，降低營運碳足跡，期望帶動整體航空產業供應鏈的轉型與發展。長榮航今年第1季起於歐洲機場起飛的航班皆添加2%的SAF，第2季起攜手三大供應商陸續於北美、日本及台灣等營運據點添加SAF。

華航昨天也宣布，與台塑化合作，今年採購2,500噸以上台塑化的SAF。

華航跟台塑化簽署MOU，擴大未來三年的SAF採購總量逾萬噸。台塑化在台自產的SAF採用共煉生產技術，使用具國際認證的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產。

台塑化 華航 長榮航

延伸閱讀

星宇推動永續燃油轉型

華航大徵才

華航明起首波人力招募 鎖定新鮮人延攬3大人才

華航啟動畢業季聯合招募 將延攬航務、客服及貨運人才

相關新聞

金萬林瞄準美國市場

基因檢測大廠金萬林（6645）昨（24）日宣布，美國洛杉磯子公司Gene on Link LLC全新實驗室喬遷並擴大營運...

益航研擬處分大洋持股

益航（2601）昨（24）日宣布，該公司董事會決議代百分百持股的子公司First Steamship S.A.（FSA）...

長榮航、華航挺永續燃油

長榮航（2618）昨（24）日宣布已與台塑化在內的三家永續航空燃油（SAF）供應商合作。華航也公告與台塑化合作，今年採購...

77萬股東快看！凱基金每股股利配0.95元 現金殖利率5.4%

凱基金控（2883）24日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發0.95元股利，並且搭配股票股利每股0...

中鋼第1季稅前淨利11.1億元 年減24%

中鋼（2002）今年第1季合併營業收入831億7,022萬3千元，年減11%；合併營業利益13億7,177萬9千元，年增...

八貫財報／第1季營收獲利雙創歷史同期新高 EPS 1.79元

八貫（1342）24日公布2025年第1季財報，在四大產品線加速出貨帶動下，首季營收7.8億元，季增14.8%、年增27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。