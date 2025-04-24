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昶瑞將掛牌 雙引擎熱轉

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

DC直流吊扇龍頭廠昶瑞機電（7642）預計5月下旬興櫃轉上櫃，昨（24）日舉行業績發表會，昶瑞已在高端DC吊扇市場站穩腳步，並積極拓展高毛利的無人機動力模組新事業，以「吊扇」與「無人機」雙成長引擎，驅動營運向上。

昶瑞深耕DC吊扇市場多年，為台灣最大專業供應商，產品主打中大型、戶外防水與高效能，擁有多項專利與模組化設計優勢，深受美國、澳洲、歐洲等高端市場青睞。

昶瑞指出，受惠歐洲節能降溫需求，以及公司透過模組化設計與在地組裝策略降低成本，歐洲市場成為繼北美、澳洲的新成長動能。近期推出的單火線牆控新品亦開始貢獻營收。

昶瑞並切入無人機及未來飛天車的動力系統市場，已完成適用於六軸、八軸等高酬載無人機的動力模組開發，包含馬達與電子調速器（ESC），並取得AS9100航太品質與ISO27001資安認證。

昶瑞總經理楊偉成表示，無人機動力模組已獲日本飛天車開發商SkyDrive採用，無人機動力模組預計今年下半年放量出貨，目標2026年達500至1,000套規模，以每套8萬至13萬元估算，可貢獻營收逾億元，2027年挑戰2,000套以上。由於無人機單位需求量大且產品毛利率高，將顯著優化獲利結構。

澳洲 無人機

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