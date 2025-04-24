日本LED大廠日亞化學（Nichia）已於德國杜塞道夫地方法院對台灣LED廠億光電子（2393）及其德國子公司提起新的專利侵權損害賠償訴訟，請求賠償金額250萬歐元（約新台幣9,365萬元）。此次訴訟主要基於該法院先前已對億光做出的兩件終局判決。

億光回應，此為日亞化單方主張金額，尚未定案；億光並強調，在全球多國訴訟中，僅德國法院作出此判決。

據了解，兩件先前判決均涉及日亞化擁有的關鍵YAG專利。其中一件判決，法院已明確認定億光構成侵權；另一件判決中，億光則是承認日亞化提出的所有主張。日亞化指億光原拒絕就判決外產品提供完整帳冊，經日亞化提起執行、法院支持後，億光才提交。日亞化據此計算合理賠償額為250萬歐元，現啟動程序求償。